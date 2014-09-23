МИД России: Москва против раздела Каспия на сектора

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Россия выступает против раздела Каспийского моря на национальные сектора прибрежных государств. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Москве спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ России с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"Российская сторона не придерживается точки зрения о разделе Каспийского моря на сектора", — заявил И. Братчиков.

Дипломат напомнил, что российская сторона с самого начала выступала против раздела Каспийского моря. Однако затем Москва согласилась на создание на Каспии так называемых национальных поясов, охватывающих территории примерно в 25 миль от берега.

"Хотел бы подчеркнуть, что за этими национальными поясами сохраняется общее водное пространство. Раздела Каспийского моря на сектора российская сторона не поддерживает", — сказал Братчиков.

Вопрос правового статуса Каспия будет обсужден в ходе Четвертого Каспийского саммита, который пройдет с участием президентов всех пяти прикаспийских стран 29 сентября в Астрахани.

Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.