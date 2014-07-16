МИД Ирана: подготовка соглашения с "шестеркой" может быть продлена до ноября

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ . Об этом,как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил дипломатический источник в иранской делегации.

"В данный момент обсуждается возможность продления сроков подготовки соглашения. Возможно, это (процесс) потребует нескольких месяцев. Максимальный срок — 25 ноября, то есть ровно год от заключения женевских договоренностей", — заявил собеседник агентства.

"Есть большая вероятность, что будет желание продлить переговоры на следующие месяцы", — добавил он.

Между Ираном и "шестеркой" до сих пор остаются неразрешенные противоречия по вопросу допустимого объема обогатительных мощностей иранской атомной промышленности — количеству и загрузки центрифуг. Также до сих пор не определено будущее реактора на тяжелой воде в Араке.

Согласно достигнутой в ноябре 2013 года в Женеве договоренности, Тегеран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, КНР, Франция, Германия, Великобритания) должны выработать к 20 июля соглашение о гарантиях исключительно мирного характера иранской ядерной программы в обмен на постепенное полное снятие международных санкций в отношении Ирана.