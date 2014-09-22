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    Международный форум ученых Прикаспийских стран прошел в Астрахани

    Участники форума обменялись мнениями по наиболее актуальным проблемам сохранения экологии Каспия

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Международный форум ученых Прикаспийских стран «Обеспечение безопасности экосистем Каспийского моря» прошел в Астрахани. Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение администрации Астраханской области, в работе форума 18-19 сентября приняли участие члены Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, представители нефтегазовой и рыбодобывающей отраслей. 

    На торжественном открытии форума с приветствием выступил заместитель председателя Правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности Олег Полумордвинов. Он отметил, что сегодня к работе на Каспии предъявляются высокие требования экологической безопасности. Полученные в ходе конференции данные позволят снизить уровень воздействия на акваторию.

    На пленарном заседании прозвучали доклады представителей иностранных делегаций и представителей компании «ЛУКОЙЛ». Участники форума обменялись мнениями  по наиболее актуальным проблемам  сохранения экологии Каспия, а также о том, какие меры принимаются в настоящее время по устранению негативного воздействия и обеспечения экологической безопасности.

    Напомним, 4-ый саммит по Каспию с участием глав государств пяти прикаспийских стран пройдет в Астрахани 29 сентября. 

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