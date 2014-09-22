Международный форум ученых Прикаспийских стран прошел в Астрахани

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Международный форум ученых Прикаспийских стран «Обеспечение безопасности экосистем Каспийского моря» прошел в Астрахани. Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение администрации Астраханской области, в работе форума 18-19 сентября приняли участие члены Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран из Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, представители нефтегазовой и рыбодобывающей отраслей.

На торжественном открытии форума с приветствием выступил заместитель председателя Правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности Олег Полумордвинов. Он отметил, что сегодня к работе на Каспии предъявляются высокие требования экологической безопасности. Полученные в ходе конференции данные позволят снизить уровень воздействия на акваторию.

На пленарном заседании прозвучали доклады представителей иностранных делегаций и представителей компании «ЛУКОЙЛ». Участники форума обменялись мнениями по наиболее актуальным проблемам сохранения экологии Каспия, а также о том, какие меры принимаются в настоящее время по устранению негативного воздействия и обеспечения экологической безопасности.

Напомним, 4-ый саммит по Каспию с участием глав государств пяти прикаспийских стран пройдет в Астрахани 29 сентября.