Межгосударственный экологический совет стран СНГ проведет первое заседание

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 6 октября в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание Межгосударственного экологического совета стран – участников Содружества Независимых Государств. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, предстоящая встреча станет первым по счету заседанием Совета с момента его образования в мае 2013 года. В ходе него планируется избрать председателя и сопредседателя Межгосударственного экологического совета, а также проанализировать выполнение межправительственных соглашений СНГ по экологии и охране окружающей среды, рассмотреть проблемы и перспективы дальнейшего сотрудничества, обсудить План работы Совета на 2015–2016 годы.

Кроме того, участники заседания обсудят взаимодействие с Международной академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности.