МВД Грузии предупредило граждан страны об ограничениях на ввоз автомобилей в Азербайджан

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Грузии предупредило граждан страны о введении Азербайджаном новых ограничений на ввоз автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия Онлайн", в заявлении МВД Грузии отмечается, что Азербайджан перешел на экологический стандарт Евро-4, в соответствии с которым в страну запрещен ввоз автомобилей, произведенных до 2004 года.

"С 16 августа 2014 года с владельцев автотранспортных средств, временно ввозимых на территорию Азербайджана и не соответствующих экологическому стандарту Евро-4, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, будут требоваться подтверждающие документы для таможенного оформления в рамках процедуры временного ввоза" - говорится в документе.

В сообщении отмечается, что, в случае непредставления подтверждающих документов таможенные органы будут требовать гарантию третьего лица, финансовую гарантию для процедуры временного ввоза, или же другие способы гарантии, определенные Таможенным кодексом Азербайджана.

В связи с увеличением числа случаев несоблюдения сроков возвращения автотранспортных средств, временно ввозимых в Азербайджан и не отвечающих нормам экологического стандарта Евро-4, Государственным таможенным комитетом проводятся соответствующие мероприятия по обеспечению требований таможенного законодательства.

Напомним, Азербайджан перешел на экологический стандарт Евро-4 с первого апреля 2014 года. Введение ограничений на ввоз в Азербайджан автомобилей, не соответствующих экостандарту Евро-4, в первую очередь связано с мероприятиями по улучшению экологической ситуации в стране.