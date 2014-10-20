Лавров: Прикаспийские страны должны сами решать вопрос в связи с Транскаспийским трубопроводом

Баку. 20 октября. REPORT/ "В ходе Астраханского саммита пять прикаспийских государств сумели согласовать важный вопрос о ширине национальных зон, включая суверенную и рыболовную зону". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках открытых лекций высших государственных и политических деятелей России в проекте "Гражданский университет".

Он назвал это решение прорывным, которое должно быть отражено в Конвенции о правовом статусе Каспия. С.Лавров отметил, что данное решение позволит ускорить работу над Конвенцией: "Остаются неурегулированными один-два вопроса, в том числе достаточно острый вопрос о строительстве транскаспийских трубопроводов".

Комментируя вопрос о строительстве Транскаспийского трубопровода, С.Лавров отметил, что наблюдается попытка навязать мнение прикаспийским государствам извне: "Основными "толкачами" этих идей по трубопроводам являются еврочиновники, которые видят в этом проекте свои выгоды".

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия в этом вопросе исходит из того, что пять каспийский государств должны сами решать в каком порядке прокладывать эти трубопроводы, чтобы обеспечивать экологическую безопасность: "Это хрупкая экосистема, которая должна быть защищена. Поэтому требуется договоренность всех пяти государств".