Корабли Каспийской флотилии посетили иранский порт

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей "Дагестан" и "Град Свияжск" в рамках выполнения задач боевой службы в Каспийском море совершил заход в порт Бендер-Энзели Исламской Республики Иран (ИРИ). Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы минобороны РФ, в соответствии с программой визита проведены встречи командования отряда российских кораблей с представителями командования Военно-морских сил Ирана и руководством города Бендер-Энзели.

Иранским морякам, жителям и гостям города была представлена возможность посетить корабли Каспийской флотилии.

После выхода из порта Бендер-Энзели экипажи ракетного корабля "Дагестан" и малого ракетного корабля "Град Свияжск" согласно плану посетят порт Баку.