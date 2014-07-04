Казахстан ратифицировал соглашение с прикаспийскими странами о сотрудничестве

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море». Об этом сообщает REPORT со ссылкой на «Новости-Казахстан».

Соглашение заключено в Баку 18 ноября 2010 года между пятью прикаспийскими странами: Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Ираном и Туркменистаном.



Стороны в рамках настоящего соглашения сотрудничают в следующих областях: борьба с терроризмом; борьба с организованной преступностью; борьба с незаконным оборотом оружия любых видов и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, военной техники; борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; борьба с отмыванием доходов, в том числе денежных средств, полученных преступным путем; борьба с контрабандой; обеспечение безопасности морского судоходства и борьба с пиратством; борьба с торговлей людьми и незаконной миграцией; борьба с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством); обеспечение безопасности мореплавания.