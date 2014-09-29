Казахстан предложил создать каспийскую зону свободной торговли

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Казахстан предложил рассмотреть вопрос о создании каспийской зоны свободной торговли. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе заседания в расширенном составе на четвертом саммите Каспийских государств.

"Учитывая состояние мирового рынка, можно рассмотреть возможность сближения экономик наших стран, вовлечение взаимной торговли. Вместе с тем еще до урегулирования правового статуса Каспия можно заложить основу для экономического взаимодействия. Предлагаю рассмотреть предложение о создании каспийской зоны свободной торговли", — заявил Назарбаев. По его словам, "этот вопрос может стать одним из первых для предметного обсуждения на уровне правительств прикаспийских стран".