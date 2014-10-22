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    Казахстанские пограничники задержали на Каспии браконьеров из Азербайджана

    У задержанных изъяты 94 рыбы осетровой породы и браконьерское орудие лова

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В казахстанских территориальных водах Каспийского моря задержаны трое граждан Азербайджана, промышлявших браконьерством, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана.

    Согласно распространенной  информации пресс-службы, нарушители  задержаны минувшей ночью в районе острова Кулалы. У задержанных изъяты плавсредство "байда", 94 рыбы осетровой породы и браконьерское орудие лова.

    По факту задержания оповещены правоохранительные органы.

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