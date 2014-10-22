Казахстанские пограничники задержали на Каспии браконьеров из Азербайджана

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В казахстанских территориальных водах Каспийского моря задержаны трое граждан Азербайджана, промышлявших браконьерством, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана.

Согласно распространенной информации пресс-службы, нарушители задержаны минувшей ночью в районе острова Кулалы. У задержанных изъяты плавсредство "байда", 94 рыбы осетровой породы и браконьерское орудие лова.

По факту задержания оповещены правоохранительные органы.