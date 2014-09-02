Иран провел испытания нового противоракетного комплекса Bavar-373

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Иран успешно испытал новый противоракетный комплекс Bavar-373. Как сообщает Report cо ссылкой на PressTV, бригадный генерал Фарзад Эсмаили заявил, что система ПРО была разработана в качестве альтернативы российской С-300, но при этом превосходит по характеристикам как ее саму, так и аналоги.

Ранее сообщалось, что Bavar-373 должен быть готов к марту 2015 года. Его характеристики не уточняются. С-300 в свою очередь может поражать цели на удалении до 300 километров. По неподтвержденным данным, в распоряжении Ирана может находиться несколько комплексов С-300, которые могли лечь в основу Bavar-373.

Одновременно в конце августа 2014 года Иран испытал еще один зенитный комплекс местного производства — Talaash 3. Он обладает радиусом действия до 200 километров и, как ожидается, будет представлен в конце сентября.

В 2007 году Иран подписал контракт стоимостью 800 миллионов долларов на покупку пяти российских комплексов С-300. В 2010 году на фоне международных санкций в отношении Ирана Россия от сделки отказалась. В ответ заказчик потребовал неустойку в размере четырех миллиардов долларов. Иск находится на рассмотрении женевского суда.