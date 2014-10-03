Иран планирует запустить человека в космос в ближайшие 3-4 года

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Иран планирует запустить в космос аппарат с человеком на борту в течение ближайших трех-четырех лет. Как сообщает Report cо ссылкой на иранское агентство ISNA, об этом заявил глава космического ведомства Ирана Хамид Фазели.

Ориентиры иранской космической программы были скорректированы в сторону ускорения темпов развития. Еще в конце прошлого года проект, предусматривающий организацию полета человека в космос, планировалось осуществить в течение 5-8 лет.

Подготовительной частью проекта в январе и декабре прошлого года стали запуски ракеты-носителя для вывода на орбиту так называемых биокапсул — аппаратов, на борту которых находились обезьяны. Для приматов оба путешествия завершились благополучно.

Х. Фазели заявил, что запуск в космос очередной биокапсулы с обезьяной планируется осуществить до 20 марта.