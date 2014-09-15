Иран отказался сотрудничать с США в борьбе против боевиков ИГ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Иранские власти не будут сотрудничать с США в борьбе против боевиков "Исламского государства". Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Госсекретарь Керри лично просил об этом Джавада Зарифа (главу МИД Ирана), однако тот отказался сотрудничать", - отметил Хаменеи.

Он пояснил, что в Тегеране недовольны методами, применяемыми США при решении подобных конфликтов, и потому сотрудничество по данному вопросу невозможно,

"Они ищут предлог, чтобы в Ираке и Сирии сделать то же самое, что уже сделали в Пакистане: бомбить любые объекты без разрешения местных властей", - пояснил иранский лидер.