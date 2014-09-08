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    Иран намерен заменить Европу на продовольственном рынке России

    Создана специальная рабочая группа, которая будет действовать в направлении поиска новых рынков в России

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Иран намерен заменить Европу на продовольственном рынке России. Как сообщает Report со ссылкой на иранское информагентство Fars, об этом заявил заместитель директора Организации содействия торговле Ирана Мир-Абуталеб Бадри.

    По его словам, поскольку Россия ввела санкции в отношении продовольственных товаров ЕС, иранские бизнесмены стремятся увеличить экспорт овощей и фруктов, рыбы и птицы в РФ. Так, Иран создал специальную рабочую группу, которая будет действовать в направлении поиска новых рынков в России.

    Бизнесмены из провинций Мазандаран, Гилян, Восточный Азербайджан и Ардебиль заявили о готовности принять участие в пищевой выставке World Food Expo в России, чтобы найти новые рынки для иранских фруктов и молочных продуктов, отметил директор Организации содействия торговле Ирана. 

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