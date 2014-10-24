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    ЕС намерен создать телеканал для стран "Восточного Партнерства"

    Польский МИД выделил 1 млн. долларов на финансирование канала

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз работает над созданием информационного телеканала на русском языке для стран "Восточного партнерства", в которое входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Польское агентство печати (ПАП), телеканал создается под эгидой Европейского фонда в поддержку демократии, которым руководит поляк Ежи Помяновский. 

    По данным агентства, польский МИД уже выделил на следующий год около 1 млн. долларов на финансирование канала.

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