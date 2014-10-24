ЕС намерен создать телеканал для стран "Восточного Партнерства"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз работает над созданием информационного телеканала на русском языке для стран "Восточного партнерства", в которое входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.

Как сообщает Report со ссылкой на Польское агентство печати (ПАП), телеканал создается под эгидой Европейского фонда в поддержку демократии, которым руководит поляк Ежи Помяновский.

По данным агентства, польский МИД уже выделил на следующий год около 1 млн. долларов на финансирование канала.