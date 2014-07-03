ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии против России от 2007 года по вопросу о массовой депортации грузинских мигрантов. Как сообщает REPORT со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ, суд назвал действия российской ФМС «произволом».

Москва утверждает, что речь в решении суда идет только о процедурных вопросах, и что следователям не удалось обнаружить фактов выдворения граждан Грузии, законно находившихся на российской территории, или этнических грузин — граждан России.

Операция по высылке мигрантов прошла в 2006 году. По данным Федеральной миграционной службы, к тому моменту на территории России нелегально находились до миллиона граждан Грузии. Всего, по данным грузинского консула, из России за все время проведения операции были депортированы 2680 человек. В правительстве Саакашвили высылку расценили как ответ Москвы на задержание в Тбилиси четырех россиян, которых подозревали в шпионаже.

Через год Грузия подала в ЕСПЧ жалобу на Россию, утверждая, что Москва нарушила в сумме семь статей Европейской конвенции о защите прав человека и протоколов к ней. Этот процесс стал четвертым случаем за все время существования Европейского суда по правам человека, когда он рассматривал межгосударственные иски.