Для иностранных граждан в Грузии вводятся льготы для адаптации к новому визовому режиму

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Правительство Грузии разработало план действий для адаптации иностранных граждан к новому визовому режиму. Как сообщает Report, об этом заявила грузинским СМИ министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По словам министра юстиции, иностранным гражданам будет предоставлен срок до марта 2015 года на урегулирование проблем с визами. В то же время она отметила, что это временная мера.

В частности, те граждане, которые до 1 сентября находились в Грузии без виз, или те, у кого закончился срок действия визы или срок действия вида на жительство, смогут до марта будущего года обратится в Агентство развития государственных сервисов при Министерстве юстиции Грузии, и не выезжая из страны, решить проблемы с документами.

Напомним, с 1 сентября этого года в Грузии вступил в силу новый закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Согласно закону граждане стран СНГ, в том числе Азербайджана смогут находиться в Грузии без виз в общей сложности 90 дней на протяжении полугода.