Грузия не изменит курса на сближение с Россией из-за ситуации на Украине

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Власти Грузии не изменят курса на нормализацию отношений с Россией из-за ситуации на востоке Украины. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Грузия", об этом заявил президент этой страны Георгий Маргвелашвили.

"Из-за сложностей у нашего друга и партнера — Украины, сегодня в процессе отношений с Россией есть сложности, но это не означает, что наш курс отношений с Россией изменится. Политический курс направлен на деэскалацию напряженности с Россией", — заявил Маргвелашвили в интервью грузинской телекомпании "Маэстро", сообщает агентство "Новости-Грузия".

Он добавил, что отношения с РФ не должны зависеть "от ежеминутных проблем", однако отметил, что принципиальным вопросом для властей Грузии является территориальная целостность страны. "У нас принципиальные темы: территориальная целостность и суверенитет, и одно позитивное послание: демократическая и мирная стабильная Грузия не опасна для России. Она может быть интересным партнером и соседом для России, в случае выполнения этих условий", — заявил Маргвелашвили.

Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб территориальной целостности страны.