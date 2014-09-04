Грузия направит на Украину первую партию медицинской помощи

Баку. 4 сентября. REPORT. AZ/ Правительство Грузии направит в Украину самолет с первой партией медицинской помощи. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по словам министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давида Сергиенко, груз уже собран, расфасован и готов к отправке.

Транспортный самолет с первой партией помощи вылетит в Украину 10 сентября.

29 августа по итогам визита в Киев Сергиенко сообщил, что министры здравоохранения двух стран "согласовали план сотрудничества, в соответствии с которым Грузия окажет помощь мирным жителям Украины, оказавшимся в зоне конфликта и ограниченным в получении квалифицированной медицинской помощи".

По словам министра, речь идет о более 300 человек с почечной недостаточностью, у которых заканчиваются расходные материалы для диализа. Он также подчеркнул, что Украине будет оказана помощь медикаментами для лечения больных диабетом, вакцинами для детей, компактными аптеками для оказания неотложной медицинской помощи населению. Глава минздрава отметил, что в случае необходимости медицинские учреждения Грузии готовы принять часть пациентов из Украины.