Грузия намерена подключиться к борьбе против терроризма "Исламского государства"

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Грузия рассматривает вопрос о том, в какой форме принять участие в борьбе против терроризма "Исламского государства". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте министерства обороны Грузии.

По данным ведомства, вместе с международными партнерами и членами коалиции рассматриваются "различные пути нейтрализации терроризма, который создает угрозу миру и демократическому развитию в регионе". "Ни один из рассмотренных с союзниками вариантов не содержит вопрос отправки грузинских военных подразделений в зону военных действий. Окончательное решение будет принято на высшем политическом уровне", - говорится в сообщении.

США при поддержке Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна и ОАЭ нанесли, по последним данным, удары почти по 20 объектам экстремистской группировки "Исламское государство" на территории Сирии.

Ранее США начали военную кампанию против "Исламского государства" на территории Ирака.

Террористическая группировка "Исламское государство" набрала силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил. Несколько месяцев назад ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого исламского халифата.