Грузия готова поддержать коалицию против Исламского государства

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Грузия готова присоединиться к международным усилиям в борьбе против Исламского государства и работать с партнерами, чтобы определить, какой вклад она может внести в это дело. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

По словам Панджикидзе, Грузия «глубоко шокирована и обеспокоена насильственным развитием и быстрым ухудшением ситуации с точки зрения безопасности в Ираке».

«Мы готовы оказать гуманитарную помощь тем, кто пострадал в результате жестоких действий террористических групп. Кроме этого, ценный опыт Грузии из боевых миссий, а также успешная трансформация в сфере обороны могут быть эффективно использованы для усиления возможностей Ирака и других сил безопасности в то время, когда они борются с террористами Исламского государства», - заявила министр иностранных дел Грузии.

Террористическая религиозная группировка "Исламское государство" набрала силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил. Несколько месяцев назад ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого исламского халифата.