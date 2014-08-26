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    Гражданам 94 стран не потребуется виза для краткосрочных визитов в Грузию

    Азербайджанцы также смогут совершать безвизовые поездки в Грузию сроком до 90 дней

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ МИД Грузии опубликовал список стран, гражданам которых не требуется виза для осуществления краткосрочных визитов в Грузию (до 90 дней в каждый 180-дневный период).

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, в списке присутствуют 94 страны.

    Согласно правилам МИД Грузии, граждане стран-членов ЕС могут въезжать в Грузию на основе выданных им удостоверений личности, а также проездных документов.

    Право на безвизовый въезд и пребывание в течение 90 дней в каждый 180-дневный период имеют владельцы выданных ООН или ее специализированными агентствами проездных документов - Лессе-Пассе (Laissez-Passer).

    Те же правила распространяются на граждан тех стран, с которыми Грузия имеет двусторонние и многосторонние соглашения о безвизовом режиме, в которых не учтены конкретные сроки пребывания на территории Грузии. В этом список входит и Азербайджан.

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