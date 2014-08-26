Гражданам 94 стран не потребуется виза для краткосрочных визитов в Грузию

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ МИД Грузии опубликовал список стран, гражданам которых не требуется виза для осуществления краткосрочных визитов в Грузию (до 90 дней в каждый 180-дневный период).

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, в списке присутствуют 94 страны.

Согласно правилам МИД Грузии, граждане стран-членов ЕС могут въезжать в Грузию на основе выданных им удостоверений личности, а также проездных документов.

Право на безвизовый въезд и пребывание в течение 90 дней в каждый 180-дневный период имеют владельцы выданных ООН или ее специализированными агентствами проездных документов - Лессе-Пассе (Laissez-Passer).

Те же правила распространяются на граждан тех стран, с которыми Грузия имеет двусторонние и многосторонние соглашения о безвизовом режиме, в которых не учтены конкретные сроки пребывания на территории Грузии. В этом список входит и Азербайджан.