Глава Ингушетии призвал использовать опыт азербайджанских фермеров

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров посетил Малгобекский район республики.

Как сообщает REPORT со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в ходе поездки проверил ход строительства мясомолочного комплекса "Сагопшинский" на 800 голов. Руководитель подрядной организации сообщил Юнус-беку Евкурову, что работы идут согласно установленному графику.

В свою очередь глава Ингушетии порекомендовал Минсельхозу привлечь в работе азербайджанских фермеров, имеющих колоссальный опыт работу в этом направлении. По его мнению, необходимо организовать поездку группы местных специалистов в Азербайджан с целью перенять опыта у азербайджанских животноводов.

Также Глава республики поставил задачу перед компанией, занимающейся поставкой оборудования, на начальном этапе провести полный курс обучения молодых специалистов. В ходе инспекции руководитель региона подверг резкой критике ответственных чиновников за несогласованность с подрядными организациями текущих вопросов. Он особо подчеркнул, что возлагает большие надежды на мясомолочный комплекс, который должен стать показательным сельхозпредприятием не только в республике, но и в СКФО.