Генсек ОДКБ побывал на армяно-азербайджанской границе

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в Армении с рабочим визитом генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа посетил армяно-азербайджанскую границу на ее юго-западном направлении.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армении", Н.Бордюжа ознакомился с социально-бытовыми условиями армянских военнослужащих, тыловым обеспечением, особенностями боевой службы.

В беседе с журналистами Бордюжа, касаясь ситуации в приграничной зоне, отметил, что положение, в целом, удовлетворительное, и целью его визита является подготовка соответствующего доклада об оперативной обстановке.

Отметим, что генеральный секретарь ОДКБ впервые посетил армяно-азербайджанскую приграничную зону.