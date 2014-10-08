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    Генсек ОДКБ побывал на армяно-азербайджанской границе

    Целью его визита является подготовка соответствующего доклада об оперативной обстановке

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Находящийся в Армении с рабочим визитом генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа посетил армяно-азербайджанскую границу на ее юго-западном направлении.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армении", Н.Бордюжа ознакомился с социально-бытовыми условиями армянских военнослужащих, тыловым обеспечением, особенностями боевой службы.

    В беседе с журналистами Бордюжа, касаясь ситуации в приграничной зоне, отметил, что положение, в целом, удовлетворительное, и целью его визита является подготовка соответствующего доклада об оперативной обстановке.

    Отметим, что генеральный секретарь ОДКБ впервые посетил армяно-азербайджанскую приграничную зону.

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