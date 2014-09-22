В Тбилиси состоялось первое заседание по делу Михаила Саакашвили

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Тбилисском городском суде состоялось первое заседание суда по делу о хищении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственных средств на сумму около пяти миллионов долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-онлайн, на заседании было принято решение о переносе слушаний на 19 ноября. Как сообщил адвокат экс-президента Отар Кахидзе, прокуратуре для составления обвинительного заключения понадобилось больше времени, чем планировалось.

Напомним, что М.Саакашвили обвиняют в разгоне акции оппозиции седьмого ноября 2007 года, разгроме телекомпании "Имеди" и изъятии собственности учредителя телекомпании Бадри Патаркацишвили. Главная прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения по трем уголовным делам, связанным с хищением государственных средств, превышением служебных полномочий и избиением депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Экс-президент объявлен в Грузии в розыск.