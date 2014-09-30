В Минске состоятся заседания Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ 10 октября в Минске под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко состоится заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в повестке дня саммита 17 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества в гуманитарной области, в области обеспечения безопасности и других сферах.

Ожидается, что главы государств примут Обращение глав государств – участников СНГ к народам государств – участников Содружества и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, решение о реализации в 2015 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества".

В сфере безопасности предлагается рассмотреть проекты документов, регламентирующие сотрудничество в сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками, в противодействии незаконной миграции и торговле людьми, реализации согласованной пограничной политики на пространстве Содружества.

Главы государств проанализируют ход выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, обсудят роль Межпарламентской Ассамблеи в развитии межрегионального сотрудничества стран СНГ.

Накануне заседания Совета глав государств, 9 октября, под председательством главы МИД Беларуси Владимира Макея состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в ходе которого главы внешнеполитических ведомств стран Содружества предварительно обсудят ряд документов, вносимых на рассмотрение СГГ.