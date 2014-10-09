Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 9 октября в Минске состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в котором приняли участие представители всех стран организации. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели более 20 проектов документов, регламентирующих межгосударственное сотрудничество в гуманитарной сфере, в области обеспечения безопасности и по другим направлениям.

В том числе был рассмотрен вопрос о реализации в 2015 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества», обсужден проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2015–2016 годы, вопрос о придании ряду высших учебных заведений статуса базовых организаций стран-членов СНГ.

Кроме того, на заседании СМИД рассмотрен и одобрен проект Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ решено провести 3 апреля 2015 года в городе Ош