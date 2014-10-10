Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Минске открылось заседание Совета Глав государств СНГ. Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, открывший заседание президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что все принятые в ходе работы заседания решения будут способствовать углублению сотрудничества между странами организации.

По словам Александра Лукашенко, СНГ – это фундамент, который показывает уровень заинтересованности глав государств в интеграции. "Во многом благодаря СНГ на постсоветском пространстве дан толчок развитию торгово-экономических отношений", - отметил он.

Белорусский лидер констатировал, что сегодня внутри СНГ усиливаются дезинтеграционные настроения и заявил, что "будет сделано все от нас зависящее для сохранения накопившегося за 20 лет потенциала".

Отметим, что в ходе заседания главы стран СНГ рассмотрят 17 проектов документов, направленных на дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества в гуманитарной области, в области обеспечения безопасности и других сферах.

В заседании принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.