В Каспийском море начались военные учения

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Группировка кораблей Каспийской флотилии, а также боевые самолеты морской авиации Черноморского флота и ВВС Южного военного округа России вышли в море для проведения зачетных тактических учений.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в учениях будут применены все виды корабельного вооружения в условиях активного противодействия условного противника.

Всего в них будет задействовано около 15 боевых кораблей и судов обеспечения, более 50 единиц боевой техники и около тысячи военнослужащих Каспийской флотилии.

Отметим, что данные учения запланированы и проводятся в соответствии с планом деятельности сил Каспийской флотилии на 2014 учебный год. Они продлятся до конца текущей недели.