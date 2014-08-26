​В инаугурации Реджеп Тайип Эрдогана примут участие представители из 53 стран мира

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В инаугурации новоизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 28 августа примут участие представители из 53 стран мира.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, на церемонии будут присутствовать президенты и главы государств 15 стран, 2 спикера парламента, 10 премьер-министров, 7 глав МИД, один вице-президент и один вице-премьер.

Напомним, что по результатам президентских выборов 10 августа, Р.Т.Эрдоган набрал 51,8% голосов, став 12-м президентом Турции.