В Ереване прошла акция протеста

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию прошла сегодня в Ереване перед зданием Комиссии по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ).

Как передает REPORT со ссылкой на агентство "АРКА", в КРОУ проходит обсуждение вопроса повышения тарифов. В частности, Комиссия предлагает повысить тариф на электроэнергию для потребителей на 10,1 процента.

Митингующие требовали разрешить им войти в зал, где проходит заседание КРОУ. Комиссия согласилась на присутствие на заседании двух активистов.

С первого августа в Армении планируется увеличить тариф на электроэнергию на 10 - 15 процентов.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении обосновала подобный шаг обязательствами электростанций и "Электросетей" по выплате зарубежных кредитов на перевооружение, а также недостаток более дешевой электроэнергии в 2013 году от Армянской АЭС и гидростанций.