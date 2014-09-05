В Грузии откроется тренировочная база НАТО

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Новый пакет сотрудничества НАТО-Грузия, переводящий их отношения на новый уровень и предусматривающий ряд конкретных решений, согласован со всеми государствами-членами альянса. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Аласания в беседе с журналистами, комментируя проходящий в Южном Уэльсе саммит альянса.

"Новый пакет сотрудничества предусматривает открытие в Грузии совместного с НАТО тренировочного центра, где будут проходить подготовку как военнослужащие из альянса, так и из стран-партнеров НАТО. Кроме того, НАТО согласилось оказать Грузии поддержку в вопросах приобретения и поставок оборонительных вооружений, чтобы у страны была возможность защитить себя в случае агрессии. Также, при Минобороны Грузии и командовании Вооруженных сил будет работать группа военных экспертов НАТО, которые будут координировать выполнение договоренностей в рамках нового пакета сотрудничества", - заявил И. Аласания.