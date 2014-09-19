Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии наложен арест на имущество семьи Михаила Саакашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия Онлайн", арестована также квартира на имя матери экс-президента Гиули Аласания, дом экс-президента в Кварели и все движимое и недвижимое имущество, оформленное на имя Михаила Саакашвили и Сандры Руловс.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии обвинила М.Саакашвили в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий.