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    В Грузии наложен арест на имущество семьи Михаила Саакашвили

    Наложен арест на недвижимое имущество экс-президента и его супруги, а также квартиру его матери

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Грузии наложен арест на имущество семьи Михаила Саакашвили.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия Онлайн", арестована также квартира на имя матери экс-президента Гиули Аласания, дом экс-президента в Кварели и все движимое и недвижимое имущество, оформленное на имя Михаила Саакашвили и Сандры Руловс.

    Напомним, что Главная прокуратура Грузии обвинила М.Саакашвили в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий.

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