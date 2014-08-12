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    В аэропорту Стамбула выявлена пассажирка с симптомами лихорадки Эбола

    Гражданка Нигерии была высажена с самолета и изолирована от других пассажиров

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В стамбульском аэропорту "Ататюрк" выявлена пассажирка, предположительно инфицированная вирусом Эбола.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet", у гражданки Нигерии выявили высокую температуру, к тому же ее постоянно тошнило, что является симптомом вируса. С помощью врачей аэропорта она была изолирована от других пассажиров и доставлена в клинический центр аэропорта. 

    Напомним, количество умерших в результате заражения вирусом лихорадки Эбола в Западной Африке возросло до 1013 человек. Нынешняя эпидемия, которая уже стала крупнейшей в истории, продолжает стремительно распространяться. Согласно последним данным, число заразившихся смертельным вирусом возросло до 1848 человек. 

    Сегодня же в Испании скончался священник, заразившийся этой неизлечимой болезнью в Западной Африке. Это стало первым случаем смерти от этой болезни в Европе.

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