В аэропорту Стамбула выявлена пассажирка с симптомами лихорадки Эбола

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В стамбульском аэропорту "Ататюрк" выявлена пассажирка, предположительно инфицированная вирусом Эбола.

Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet", у гражданки Нигерии выявили высокую температуру, к тому же ее постоянно тошнило, что является симптомом вируса. С помощью врачей аэропорта она была изолирована от других пассажиров и доставлена в клинический центр аэропорта.

Напомним, количество умерших в результате заражения вирусом лихорадки Эбола в Западной Африке возросло до 1013 человек. Нынешняя эпидемия, которая уже стала крупнейшей в истории, продолжает стремительно распространяться. Согласно последним данным, число заразившихся смертельным вирусом возросло до 1848 человек.

Сегодня же в Испании скончался священник, заразившийся этой неизлечимой болезнью в Западной Африке. Это стало первым случаем смерти от этой болезни в Европе.