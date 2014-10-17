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    В аэропортах Ирана пассажиров проверяют на лихорадку Эбола

    В аэропортах страны созданы специальные медицинские центры для обследования

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В  аэропортах Ирана созданы специальные медицинские центры для обследования прибывающих в страну граждан зарубежных стран, в которых были зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Эбола. Как сообщает Report со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA, об этом заявил заместитель начальника Управления инфекционных заболеваний министерства здравоохранения Ирана Махмуд Небеви.

    По его словам, прибывающие в Иран граждане из стран, где были зафиксированы случаи заболевания лихорадкой Эбола, проходят медицинское обследование на погранично-пропускных пунктах.

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