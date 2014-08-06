В Астрахани состоится встреча руководителей транспортных ведомств прикаспийских стран

Министры обсудят проблемы налаживания прямых авиаперевозок между странами региона, упрощения процедур, связанных с предоставлением транспортных услуг, а также правовые аспекты функционирования морского транспорта на Каспии, безопасность мореплавания, борьбу с загрязнением моря.
По словам губернатора Астраханской области Александра Жилкина, Астрахань выбрана местом большого сбора главных транспортников Прикаспийского региона благодаря своей активной региональной дипломатии, растущей торговле на каспийском направлении и историческому опыту. Астраханская область является одним из ключевых пунктов международных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток».
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook