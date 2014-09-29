Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Астрахани открывается Четвертый Каспийский саммит. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в мероприятии примут участие главы государств пяти прикаспийских стран - Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Его итогом, как ожидается, станет подписание ряда документов, в том числе политического заявления, которое станет основой будущей Конвенции о правовом статусе Каспия. Документ будет содержать положения, определяющие зону госсуверенитета и рыболовную зону, а также фиксирующие невозможность присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

"В Астрахани планируется обсудить вопросы совместного управления Каспием, формирования современного правового режима водоема", — сообщил накануне саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, лидеры проведут встречи в узком и расширенном составах, примут участие в церемонии подписания ряда пятисторонних документов, а по завершении официальной программы саммита президенты прогуляются по набережной Волги и примут участие в церемонии выпуска молоди осетровых в Волгу.

Каспийский саммит, сообщил Ушаков, примет политическое заявление о правовом статусе Каспия, но соответствующая конвенция может быть принята на следующем саммите, который пройдет в Казахстане в 2015 году. Политическое заявление, по его словам, "закрепляет на высшем уровне принципы взаимодействия Прикаспийских государств на море". Зафиксированные положения заявления будут затем учтены в тексте конвенции о правовом статусе Каспия, добавил он.

Ушаков сообщил, что экспертам специальной рабочей группы по выработке статуса Каспия удалось согласовать положения, которые будут отражены в заявлении президентов. "Это положения о делимитации акватории, будут отфиксированы две зоны — зона государственного суверенитета и вторая зона с правами на рыболовство", — сказал он. Эти две зоны составят 25 морских миль, добавил Ушаков.

"Важный вопрос — это прохождение исходных линий, от которых отмеряется ширина упомянутых зон. Этот вопрос окончательно не согласован, поскольку есть проблема несовместимости методик их установления", — сказал Ушаков.

Он пояснил, что четыре страны придерживаются методики, которая предписывается конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, а Иран — другой методики.