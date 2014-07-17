В Армении проходят полевые занятия российских разведчиков

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ На учебно-тренировочном комплексе «Камхуд» российской военной базы в Армении более 300 военнослужащих разведывательных подразделений приступили к полевым занятиям.

Как сообщает Report со ссылкой на ArmToday, двухнедельные подготовительные занятия будут проходить в преддверии полевого месячного спецкурса по горной и альпинистской подготовке на высокогорном полигоне «Памбак».

На занятиях молодые специалисты научатся основам боя по тактической, инженерной, горной подготовке, минно-взрывному делу и экстремальному вождению в горно-скалистой местности на высотах выше 1500 метров над уровнем моря при температуре окружающей среды выше +45 градусов Цельсия.

Большое внимание будет уделено вопросам изучения современных радиотехнических, беспилотных летательных «Наводчик-2», «Застава» и комплексов связи «Стрелец» с системой навигации ГЛОНАСС в ходе проведения разведывательно-поисковых действий на равнине, в горах, городе и при отработке действий по отражению диверсионных групп условного противника и их бесшумного уничтожения в различное время суток.

В завершение подготовки военнослужащих разведывательных подразделений российской военной базы к выходу на горный учебно-тренировочный комплекс «Памбак» весь личный состав пройдет тренировки по рукопашному и ножевому бою, научатся преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок.