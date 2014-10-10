В Армении пройдут крупномасштабные учения

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Крупномасштабные учения с участием всех частей военной базы Южного военного округа (ЮВО) России впервые пройдут в Армении в период с 13 по 19 октября, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В них примут участие около 3 тысяч военнослужащих и 500 единиц военной и специальной техники. В частности, будут задействованы современные истребители четвертого поколения МиГ-29 российского авиационного соединения, дислоцированного на военном аэродроме Эребуни в Ереване.

В сообщении отмечается, что основной целью учений является проверка боевой готовности соединения. Планируется, что за время тактических учений российские военнослужащие совершат около 1 тысячи километров маршей на различных видах бронетанковой и автомобильной техники, отстреляют более 30 тысяч артиллерийских снарядов, произведут 300 тысяч выстрелов из автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов.

По количеству проведенных учений и расходу боеприпасов в 2014 году интенсивность боевой подготовки военнослужащих базы ЮВО увеличилась в 4,5 раза.