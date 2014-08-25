В Абхазии прошли выборы президента

Баку. 25 август. REPORT.AZ/ В непризнанной Республике Абхазия состоялись президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на Лента.Ру, лидер оппозиции Рауль Хаджимба по предварительным данным побеждает в первом туре президентских выборов, набирая 50,57% голосов избирателей.

Ближайший соперник Хаджимбы, и.о. главы службы безопасности Абхазии Аслан Бжания набрал 35,91% голосов, за и.о. министра обороны Мираба Кишмария проголосовали 6,4%, за бывшего главу МВД Леонида Дзапшбу — 3,4%. Против всех проголосовали 1,8% избирателей. Явка на выборах составила 70%.

В свою очередь, МИД Грузии призывает международное сообщество осудить «незаконно проводимые в Абхазии так называемые президентские выборы». По мнению внешнеполитического ведомства Грузии, эти выборы являются пренебрежением фундаментальными принципами международного права.