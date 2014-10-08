Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Власти Турции ввели комендантский час после того, как в ходе массовых акций протестов курдов погибли 15 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Комендантский час был объявлен в провинциях Диярбакыр, Мардин, Сиирт, Муш, Ван, Батман.

Во время столкновений, которые начались 6 октября по всей стране, демонстранты громили магазины, забрасывали полицию, здания и автомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

7 октября около 100 протестующих курдов ворвались в здание Европарламента в Брюсселе, требуя от стран ЕС активнее включиться в борьбу с боевиками "Исламского государства". 6 октября курдские активисты устроили акцию протеста в нидерландском парламенте в Гааге с лозунгами "Прекратите бездействие, поддержите Кобани".

Протестные акции курдов связаны с тем, что боевики ИГ практически захватили город Кобани, находящийся на границе с Турцией и считающийся столицей курдской автономии. Боевики с помощью танков и артиллерии осаждали его около трех недель.