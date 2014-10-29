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    Валери Буайе представила новый законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян

    Истребление нацменьшинств боевиками ИГ делают такой закон еще более необходимым, считает депутат

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Французский депутат Валери Буайе представила новый законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, депутат  сообщила, что документ представлен во все парламентские структуры и более 40 членов парламента уже подписались под ним.

    В. Буайе напомнила, что 24 апреля президент Франции Франсуа Олланд обещал подписать закон о криминализации отрицания Геноцида армян, если он будет принят Национальным собранием. Депутат отметила, что массовое истребление нацменьшинств  боевиками ИГ в Сирии и Ираке делают такой закон еще более необходимым. 

    Ранее подготовленный В. Буайе законопроект, криминализирующий отрицание Геноцида армян был принят парламентом и Сенатом Франции, однако Конституционный совет страны признал его противоречащим Конституции.

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