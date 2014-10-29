Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Французский депутат Валери Буайе представила новый законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, депутат сообщила, что документ представлен во все парламентские структуры и более 40 членов парламента уже подписались под ним.

В. Буайе напомнила, что 24 апреля президент Франции Франсуа Олланд обещал подписать закон о криминализации отрицания Геноцида армян, если он будет принят Национальным собранием. Депутат отметила, что массовое истребление нацменьшинств боевиками ИГ в Сирии и Ираке делают такой закон еще более необходимым.

Ранее подготовленный В. Буайе законопроект, криминализирующий отрицание Геноцида армян был принят парламентом и Сенатом Франции, однако Конституционный совет страны признал его противоречащим Конституции.