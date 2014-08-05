Бывшему президенту Грузии Саакашвили предъявлено новое обвинение

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, бывшему главе МВД Вано Мерабишвили и экс-шефу Специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа предъявлено новое обвинение. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, они обвиняются в причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили.

М. Саакашвили подозревается в организации данного преступления. По версии прокуратуры, М. Саакашвили, с целью личной мести и наказания Гелашвили, который 29 июня 2005 года опубликовал статью с критикой в его адрес, поручил занимавшему на тот момент пост министра обороны Ираклию Окруашвили физически расправиться с Гелашвили, на что получит отказ. После этого Саакашвили поручил осуществить акцию мести главе МВД Вано Мерабишвили.

Прокуратура отмечает, что Мерабишвили поручил директору СОД Эрекле Кодуа обеспечить исполнение поручения президента. 14 июля 2005 года оперативные сотрудники СОД и бойцы спецназа заблокировали автомашину Гелашвили на улице Мирцхулава в Тбилиси, после чего напали на Гелашвили и сопровождавших его лиц. По поручению Кодуа и под руководством начальника управления СОД Георгия Сирадзе, силой и под угрозой огнестрельного оружия вытащили из автомашины Гелашвили вместе с сопровождавшими его лицами, уложили на асфальт и избили прикладами оружия. В результате избиения Гелашвили получил черепно-мозговую травму, множественные переломы костей лица, ушибы в области носа и лба, переломы костей нижней и верхней челюстей.

Ранее, 28 июля прокуратура Грузии возбудила дело в отношении Михаила Саакашвили касательно разгона акции оппозиции в ноябре 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили. Следствие ведется по части 3 статьи 333 УК Грузии - превышение служебных полномочий. Статья предполагает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.