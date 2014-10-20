 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянские товары будут идти в ЕАЭС через Грузию без таможенных последствий

    По словам советника президента Армении, отсутствие общей границы с ЕАЭС не вызовет проблем

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Армения будет поставлять продукцию в страны Евразийского экономического союза через Грузию без таможенных последствий — с грузинской транзитной декларацией и специальным идентификационным ярлыком. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила советник президента Армении Карине Минасян.

    Минасян напомнила, что в договоре о присоединении Армении к ЕАЭС указано, что между Арменией и другими странами ЕАЭС не будет таможенной границы, то есть запротоколированные Арменией товары в ЕАЭС, равно как и товары из ЕАЭС в Армению, не будут проходить какого-либо таможенного процесса. "Заполняется только один документ — транзитная декларация, которая существует для прохождения товаров по территории Грузии, которая не содержит в себе таможенных последствий для наших хозяйствующих субъектов", — заявила советник президента Армении.

    Россия, Беларусь и Казахстан в мае подписали, а в сентябре ратифицировали договор о создании Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года, в начале октября был подписан договор о присоединении к нему Армении. При этом Армения отделена от остальных участников интеграционной группировки территорией Грузией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi