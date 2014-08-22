Армения и Грузия обсудили энергетическое сотрудничество

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян встретился с министром энергетики Грузии, вице-премьером Кахой Каладзе. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча прошла в министерстве энергетики Армении в Ереване.

Как отметил Ерванд Захарян, одной из важнейших совместных энергетических программ является расширение мощностей для перетоков электроэнергии между двумя странами и доведение их с нынешних 200 МВт до 700, при помощи новой 400-киловольтовой ЛЭП.

Министр также отметил важность сотрудничества в условиях чрезвычайных ситуаций и поблагодарил грузинскую сторону за поддержку Армении при авариях газопровода.

Министр Каха Каладзе поблагодарил армянских партнеров за сотрудничество и отметил важность энергетических связей двух стран. Он указал на хорошие возможности для расширения энергетического сотрудничества, на что мотивированы обе страны.