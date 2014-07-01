Армения будет беспошлинно получать российский газ, нефть и алмазы

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Россия и Армения ратифицировали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в республику.

Как сообщает REPORT, cоответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Соглашение предусматривает организацию беспошлинных поставок указанных товаров из России до присоединения Армении к евразийскому интеграционному пространству.



В частности, российская сторона не будет взимать вывозные таможенные пошлины с нефтепродуктов, алмазов и природного газа в объемах, необходимых для внутреннего потребления Армении.



При этом запрещается экспортировать российские товары в третьи страны. Объемы и номенклатуру внутреннего потребления нефтепродуктов и природного газа в Армении будут согласовывать компетентные органы с обеих сторон на следующий календарный год.



Кроме того, будут заключены договоры между хозяйствующими субъектами двух стран для определения порядка и объемов поставок алмазодобывающими предприятиями РФ необработанных природных алмазов гранильным компаниям Армении.