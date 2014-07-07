Али Лариджани: Иран не откажется от права на разработку ядерных технологий

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Тегеран будет продолжать отстаивать свое право в разработке ядерных технологий"

Как сообщает REPORT со ссылкой на IRNA, об этом сказал спикер иранского парламента Али Лариджани в своем выступлении перед членами парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политики.

Он заявил, что давление и угрозы извне лишь сделали иранскую нацию еще сильнее. По словам А.Лариджани, Тегеран никогда не пересекал и не станет пересекать «красную черту» в переговорах со странами Запада.