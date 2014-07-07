 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Али Лариджани: Иран не откажется от права на разработку ядерных технологий

    Тегеран никогда не пересекал красную линию в переговорах с Западом, заявил спикер парламента Ирана

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Тегеран будет продолжать отстаивать свое право в разработке ядерных технологий"

    Как сообщает REPORT со ссылкой на IRNA, об этом сказал спикер иранского парламента Али Лариджани в своем выступлении перед членами парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политики.

    Он заявил, что давление и угрозы извне лишь сделали иранскую нацию еще сильнее. По словам А.Лариджани, Тегеран никогда не пересекал и не станет пересекать «красную черту» в переговорах со странами Запада. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi