Аласания: "Грузия, Турция и Азербайджан начинают думать о разработке плана по усилению обороноспособности"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ «Грузия, Турция и Азербайджан начинают думать о разработке плана по усилению обороноспособности». Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Аласания в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

По его словам, все эти три государства, которые осуществляют совместные проекты стратегического значения, соглашаются с тем, что в случае кризисной ситуации эту инфраструктуру необходимо защищать. "Это входит и в интересы Европы и НАТО, так как именно этот транзитный путь используется для перевозок грузов альянса в Афганистан. Транзит имеет большое значение и с точки зрения обеспечения безопасности, тем более на фоне напряженных отношений с Россией. Представители правительств этих трех государств начинают думать о разработке плана по усилению обороноспособности и защиты инфраструктуры", - отметил грузинский министр.

И.Гарибашвили подчеркнул, что эти планы не направлены против кого бы то ни было.

Напомним, 19 августа в Нахчыване состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым, министром обороны Грузии Ираклием Аласания и министром национальной обороны Турции Исметом Йылмазом. По ее итогам стороны договорились проводить регулярные встречи в подобном формате каждые полгода.