Азербайджанца - главу Дербентского района подозревают в превышении должностных полномочий

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан в отношении главы муниципального образования «Дербентский район» Курбана Курбанова возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА-Дагестан, его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с 2009 по 2013 годы К.Курбанов в нарушение земельного законодательства РФ и Дагестана, превышая свои полномочия, передал земли Дербентского района общей площадью более 56 га, находящиеся в собственности Правительства Республики Дагестан, иным лицам.

По фактам иной противоправной деятельности Курбанова следственным управлением проводится доследственная проверка. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого.