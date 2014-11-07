Во Франции около 35 тысяч фермеров провели акцию протеста

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Массовые акции протеста фермеров прошли в среду по всей Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, на улицы крупных городов вышли около 35 тыс. фермеров.

По словам главы национальной Федерации сельскохозяйственных профсоюзов Ксавье Белена, сложилась серьезная ситуация, потому что такого масштабного движения фермеров во Франции не наблюдалось уже много лет.

Главное требование французских фермеров — облегчение административных процедур и упразднение многочисленных сельскохозяйственных норм, навязываемых Франции Еврокомиссией.

Эксперты указывают также на то, что французские хозяйства в настоящее время просто не в состоянии выдержать конкуренцию с соседними странами. Если в Испании стоимость труда в сельском хозяйстве составляет €4-5 в час, то во Франции — в два раза больше.

Вместе с тем, в Марселе местные фермеры провели демонстративную акцию, раздав всем желающим непроданный урожай яблок.